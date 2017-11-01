ОБСЕ фиксирует присутствие неустановленных вооруженных лиц в центре Луганска (фото)

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц в центре Луганска.

Об этом сообщает на странице миссии в Facebook.

Отмечается, что у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица.

«СММ констатировала в целом спокойную обстановку в городе. Однако команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской», - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ прибыл в Луганск, чтобы присоединиться к своим коллегам, осуществляющим мониторинг ситуации.