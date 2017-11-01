За неделю в ОРДЛО погибли 14 боевиков

За минувшую неделю подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 14 человек.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным Тымчука, в период с 13 по 20 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 14 человек. В частности, потери зафиксированы в подразделениях, которые дислоцируются в Горловке, Макеевке, Донецке, Новоазовске, Луганске и Брянке.

Также сообщается, что для обеспечения деятельности частей и соединений боевиков с территории России доставили около 1100 тонн горюче-смазочных материалов и 14 топливозаправщиков.