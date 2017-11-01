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В Луганске вооруженный боевик пытался ограбить магазин

Сегодня, 13:32 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Луганске вооруженный боевик пытался ограбить продуктовый магазин.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

По словам Мотузяника, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики  продолжают совершать преступления против гражданского населения. "В частности, вчера, 20 ноября, в Луганске боевик одного из тыловых подразделений так называемого 2 АК пытался ограбить продуктовый магазин с применением огнестрельного оружия и гранаты", - отметил Мотузяник.

Он также уточнил, что главари боевиков уволили преступника задним числом, чтобы скрыть информацию о его службе в составе российских оккупационных войск.


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