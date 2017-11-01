В зоне АТО в районе Павлополя за сутки погиб один военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 20 ноября 2017 года, в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела в районе Павлополя погиб один украинский военнослужащий", - сообщил Мотузяник. Напомним, представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма заявил, что Россия предлагает сделать новую границу с Украиной.

"То, что предлагает Россия на линии соприкосновения, - это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то вроде Приднестровья, снова один из замороженных конфликтов, но это будет гораздо хуже, потому что Приднестровье не имеет границы с Россией", - отметил Кучма.