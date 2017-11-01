Плательщики Луганщины собрали почти 115 млн грн военного сбора

На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, который направляется на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепление экономической безопасности Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что в январе-октябре 2017 года поступления военного сбора составили 114 млн 801 тыс. Это на 21,3 млн грн, или на 22,7% больше показателя за десять месяцев прошлого года.

Напомним, военный сбор введен с августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, начисляющие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.