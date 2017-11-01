Экс-«министр» Корнет забаррикадировался в здании «МВД ЛНР». Центр Луганска оцеплен

В центре Луганске здание «МВД ЛНР» окружили вооруженные люди. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«На Кукольном театре автоматчики в масках по военной форме, машины ДПС, на Театральной площади автоматчики в масках по военной форме, дорога от Медианы к ЦР перекрыта камуфлированным автобусом, дальше у здания МВД бэтэр и автоматчики, через дорогу тоже», – сообщает паблик «Другой Луганск» во «ВКонтакте».