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Экс-«министр» Корнет забаррикадировался в здании «МВД ЛНР». Центр Луганска оцеплен

Сегодня, 10:45 citynews.net.ua | Напечатать

Экс-«министр» Корнет забаррикадировался в здании «МВД ЛНР». Центр Луганска оцеплен В центре Луганске здание «МВД ЛНР» окружили вооруженные люди. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«На Кукольном театре автоматчики в масках по военной форме, машины ДПС, на Театральной площади автоматчики в масках по военной форме, дорога от Медианы к ЦР перекрыта камуфлированным автобусом, дальше у здания МВД бэтэр и автоматчики, через дорогу тоже», – сообщает паблик «Другой Луганск» во «ВКонтакте».


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