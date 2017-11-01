Боевики за день 11 раз обстреливали силы АТО

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе остается сложной, боевики ведут обстрелы из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО и в дальнейшем остается сложной. Российско-террористические войска продолжали нарушать режим прекращения огня и вели прицельные обстрелы позиций украинской армии, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в течение дня боевики обстреливали украинские позиции в районе Водяного, Павлополя и Чермалыка, в пригороде Марьинки и Новотроицкого.

"В общем, с полуночи, российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие. В более чем половине случаев силы АТО давали врагу адекватный ответ", - говорится в сообщении.