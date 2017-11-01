Обстрел Попасной 17 ноября квалифицировали как теракт

Прокуратура Луганщины контролирует ход расследования уголовного производства по факту террористического акта в городе Попасная, передает пресс-служба ведомства.

Так, 17 ноября 2017 года в дневное время суток поступило сообщение, что со стороны временно неподконтрольной территории Луганской области совершен артиллерийский обстрел города Попасная. Вследствие обстрелов повреждена линия электропередачи в городе, 2 жилых дома и частные хозяйственные постройки, малолетняя девочка получила телесные повреждения. Кроме того, повреждено административное здание Попаснянского отдела полиции.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного уголовного преступления. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Досудебное расследование осуществляется следственным отделом 2-го управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - сообщили в прокуратуре.

Справка: Санкция ч. 2 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.