В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции травмирован один украинский военнослужащий.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает РБК-Украина.

"За прошедшие сутки продолжались интенсивные обстрелы. На Луганском направлении зафиксированы 17 обстрелов. Прицельные обстрелы боевики провели в районе Троицкого. Прилет мин зафиксирован вблизи Крымского.

На Донецком направлении зафиксированы 9 обстрелов. Травмирован один военнослужащий", - сообщил Лысенко. Спикер также добавил, что в зоне АТО в результате несчастного случая погибли трое украинских военных в результате неосторожного обращения с оснащением. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют. По словам спикера, 18 ноября снята с передовой позиции и выведена в тыл из-за саботажа выполнения операций против АТО группа боевиков. Кроме этого, среди боевиков участились случаи подрыва на собственных минах.