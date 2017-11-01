В ОРЛО шахтер попал под вагонетку и погиб

На неподконтрольной Украине территории Луганской области погиб шахтер.

Об этом пишет подконтрольный незаконной организации «МИА Исток» сайт ЛИЦ.

Сообщается, что происшествие случилось в поселке Каменное Антрацитовского района.

«На шахте ООО «Барс инвест» шахтер попал под вагонетку и погиб на месте», - говорится в сообщении.

По словам представителя «ЛНР» Александра Трофименко, рабочий передвигался на вагонетке, что запрещено правилами безопасности, и при подъезде к поверхности шахтёр оступился, упал и был придавлен вагонеткой.