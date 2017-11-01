Ельченко: США и РФ не могут договориться о миротворцах в Донбассе

Ельченко: США и РФ не могут договориться о миротворцах в ДонбассеСегодня, 12:24
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что США и Россия не могут пока договориться по размещению миротворцев в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире 112.Украина.
"Мы настаиваем с партнерами на то, чтобы миротворческие силы были расположены по всей неконтролируемой территории Украины, а Россия настаивает, чтобы это было только вдоль линии разведения, и, конечно, это приведет к дальнейшему замораживанию конфликта", - сказал дипломат.
По его словам, именно этот пункт является принципиальным.
"Именно из него, как я понимаю, и пока не могут найти взаимопонимания США и РФ ", - отметил Ельченко.