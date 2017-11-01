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Попаснянский вагоноремонтный завод просит защиты у президента

Сегодня, 10:30 citynews.net.ua | Напечатать

ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод обратились за помощью к президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом говорится в соответствующем обращении.

В своем обращении сотрудники предприятия отметили, что нежелание "Укрзализныци" продлевать сроки аренды производственных площадей грозит автоматическим прекращением деятельности стратегического для отрасли и экономики страны завода, а также приведет к потере 1100 рабочих мест. "Попасная – город железнодорожников. И ОДО "Попаснянский ВРЗ" является одним из тех предприятий, которые предоставляют рабочие места людям независимо от возрастных категорий. Господин президент, можете ли Вы себе вообразить жизнь вне своего дома, без средств к существованию и работы? А такая перспектива, возможно, ожидает более 1000 семей, которые сегодня счастливы, что живут и работают в родном городе, несмотря даже на регулярные обстрелы территории", – говорится в обращении, пишут Украинские новости.

На Попаснянском ВРЗ акцентировали, что их предприятие на протяжении последних 10 лет успешно развивается. В частности, отмечается, что инвестор вложил более 133 млн грн в модернизацию производственных процессов, приобретение и аренду дорогостоящего современного оборудования, что позволило более чем вдвое нарастить количество заказов, в том числе и государственных. В случае вероятной остановки предприятие не сможет выполнять ремонт и строительство вагонов, что приведет к срыву как международных, так внутренних контрактов, подчеркнули на ВРЗ.

"Мы, простые труженики, научились и уже привыкли работать под грохот разрывов снарядов и свист пуль. Работать, не покидая своего города. Мы не можем допустить, не можем даже подумать о том, что завод, который успешно функционирует более 10 лет, просто остановит свою работу… Уважаемый господин президент! Мы искренне выражаем свою надежду на то, что Вы рассмотрите это письмо и сделаете все, что в Ваших силах, для дальнейшей работы ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод". Мы верим, что именно Вы можете содействовать принятию позитивного решения ПАО "Укрзализныця" о продлении договора аренды", – говорится в письме. Как известно, в 2017 году ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод" победило в тендере "Укрзализныци" на строительство 250 вагонов. Срок выполнения заказа – апрель 2018 года. С декабря 2007 по август 2017 года в бюджеты всех уровней перечислено 291,5 млн грн.


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