Украинская сторона в контактной группе заявила, что РФ пытается создать новую границу на Донбассе

Россия хочет сделать на Донбассе замороженный конфликт Российская Федерация предлагает сделать новую границу с Украиной.

Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма, сообщает "Радио Свобода".

Так, по словам Кучмы, Россия хочет сделать на Донбассе замороженный конфликт.

"То, что предлагает Россия на линии соприкосновения, - это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то вроде Приднестровья, снова один из замороженных конфликтов, но это будет гораздо хуже, потому что Приднестровье не имеет границы с Россией", - отметил Кучма.