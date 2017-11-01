Фейгин: Украина готова передать боевикам «беркутовцев» и наемников из России

Российский адвокат Марк Фейгин верит в проведение обмена пленными между украинской стороной и боевиками на Донбассе до конца 2017 года «в силу политических причин Киева». Об этом он сказал в эфире «Радио Свобода».

Фейгин напомнил, что договоренность об обмене пленными в приблизительном формате «300 на 80» человек была достигнута еще в 2016 году. Обмен тогда планировалось провести после осеннего саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине. На тот момент, отмечает адвокат, была достигнута «принципиальная договоренность с Москвой» по данному вопросу.

По мнению Фейгина, готовность украинской стороны передать более 300 лиц из списка пленными взамен на 88 человек свидетельствует о нестабильной ситуации президента Украины Петра Порошенко.

«Я думаю, обмен может состояться, потому что внутренняя ситуация у Порошенко нестабильная. Ему надо показать, что хоть какие-то шаги по вытаскиванию людей из плена он предпринимает. И Москва это прекрасно осознает, при чем участвуя в создании ему такого положения прямо или косвенно», – заявил он.

Фейгин уверен, что в списке лиц, которых готова передать Украина, находятся российские граждане, воюющие за боевиков, и бывшие сотрудники спецподразделения МВД «Беркут».

«В списке на обмен и беркутовцы и кого там только нет, которые вообще отношения к событиям на Донбассе не имеют и уверен, какая-то часть из этих более 300 человек, это вообще российские граждане, которые воюют на территории другого государства. На них это вообще не должно распространяться», – прокомментировал адвокат.

В то же время, вице-спикер Верховной Рады, участница гуманитарной подгруппы по Донбассу от Украины Ирина Геращенко неоднократно указывала на отказ украинской стороны включать в обмен пленными экс-силовиков «Беркута».