В зоне АТО за день потерь среди украинских военных нет

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за день потерь среди украинских военных нет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные войска на различных участках фронта продолжают обстреливать оборонительные укрепления сил АТО применяя пехотное вооружение и минометы.

В общем, с полуночи, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Более чем в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий сегодня не пострадал", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении боевики обстреливали силы АТО близ Травневого, в районе Луганского и в районе Крымского. Кроме того, на Донецком направлении боевики обстреляли украинских военных вблизи Тарамчука, Авдеевки и Марьинки. А на Приморском направлении - неподалеку Павлополя и Водяного.