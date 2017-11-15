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В зоне АТО за день потерь среди украинских военных нет

Вчера, 18:33 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за день потерь среди украинских военных нет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.

 "Ситуация в районе АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные войска на различных участках фронта продолжают обстреливать оборонительные укрепления сил АТО применяя пехотное вооружение и минометы.

В общем, с полуночи, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Более чем в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий сегодня не пострадал", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении боевики обстреливали силы АТО близ Травневого, в районе Луганского и в районе Крымского. Кроме того, на Донецком направлении боевики обстреляли украинских военных вблизи Тарамчука, Авдеевки и Марьинки. А на Приморском направлении - неподалеку Павлополя и Водяного.


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