Комитет Рады по нацбезопасности завтра продолжит рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны в пятницу, 17 ноября 2017 года, продолжит рассмотрение поправок к проекту закона №7163 "Об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Об этом сегодня в кулуарах ВРУ журналистам заявил первый заместитель фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, передает т РБК-Украина.

"Я уверен, что завтра наш комитет планирует собраться относительно тех двух отдельных правок и будем голосовать за этот законопроект, как такой, который будет внесен в сессионный зал и на следующей сессионной неделе мы будем готовы его проголосовать в первый вторник, как только начнется работа парламента", - заявил Тетерук.

По словам нардепа, на следующей пленарной неделе ВРУ может еще раз попробовать включить в повестку дня законопроект относительно усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения.