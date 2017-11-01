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Комитет Рады по нацбезопасности завтра продолжит рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 17:04 citynews.net.ua | Напечатать

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны в пятницу, 17 ноября 2017 года, продолжит рассмотрение поправок к проекту закона №7163 "Об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Об этом сегодня в кулуарах ВРУ журналистам заявил первый заместитель фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, передает т РБК-Украина.

"Я уверен, что завтра наш комитет планирует собраться относительно тех двух отдельных правок и будем голосовать за этот законопроект, как такой, который будет внесен в сессионный зал и на следующей сессионной неделе мы будем готовы его проголосовать в первый вторник, как только начнется работа парламента", - заявил Тетерук.

По словам нардепа, на следующей пленарной неделе ВРУ может еще раз попробовать включить в повестку дня законопроект относительно усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения.


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