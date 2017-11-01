Задержан подозреваемый в хищении денег на проекте Стена - НАБУ

Задержан подозреваемый в хищении денег на проекте Стена - НАБУСегодня, 16:14
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали восьмого подозреваемого в разворовывании на проекте Стена - строительстве на украинско-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Задержание было произведено после ряда обысков 15 ноября.
Задержанный может быть причастен к разворовыванию в особо крупных размерах государственных средств, выделенных для инженерного обустройства украинско-российской государственной границы, прилегающих к зоне АТО территорий.
Во время обысков детективы НАБУ изъяли 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в частности и привлеченных к схеме завладения госсредствами. Также были найдены несколько сотен тысяч наличных.