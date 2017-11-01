Красный Крест направил на Донбасс 16 грузовиков с гумпомощью

Международный комитет Красного Креста направил на Донбасс 16 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории от миссии Международного комитета Красного Креста по маршруту "Киев-Донецк-Луганск" последовали 16 автомобилей с грузом гуманитарного назначения", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, среди гуманитарного груза оказались гигиенические средства, медикаментов и продуктовые наборы общим весом более 294 тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеративная республика Германия (ФРГ) выделит 1,5 млн евро на гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста в Украине. Отмечается, что общий вклад ФРГ в деятельность Красного Креста в Украине за период 2016-2018 составит около 16 млн евро.