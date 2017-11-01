Глава Минобороны Финляндии заявил о важности недопущения заморозки конфликта на Донбассе

Министр обороны Финляндской Республики Юсси Ниинисте заявил о необходимости делать все, чтобы не дать заморозить конфликт на Донбассе.

Об этом он заявил в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба отечественного оборонного ведомства. В ходе встречи обсуждалась ситуация на Донбассе и принципы, на основе которых будет результативным применение миротворческой миссии.

"Мы должны делать все необходимое, чтобы не дать заморозить конфликт в этом регионе (на Донбассе, - ред). Возможным вариантом соблюдения мира являются минские соглашения, которых должны придерживаться все стороны конфликта и воздерживаться от агрессии в отношении мирного населения. В свою очередь, мы готовы к сотрудничеству с Украиной, обмену опытом, и детально обсудим эти вопросы во время визита в Хельсинки в начале следующего года", - заявил Ниинисте.