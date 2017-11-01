ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе

‌Участники СММ ОБСЕ зафиксировали увеличение количества взрывов на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии. ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение их количества в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Так, ОБСЕ зафиксировала вооружение, расположенное с нарушением линий отвода вблизи Берестова и Орловки.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 220 взрывов против примерно 100 соответственно", - говорится в отчете.

Так, вечером 13 ноября в подконтрольном правительству м. Светлодарске наблюдатели слышали 40 взрывов, примерно 20 выстрелов из пушки БМП-2 и не менее 500 выстрелов и очередей с зенитной установки.

"Находясь на железнодорожной станции в Ясиноватой (16 км северо-восточнее Донецка) в течение примерно 3,5 часов, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения и 9 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия -все за 2-4 км на запад", - говорится в сообщении.