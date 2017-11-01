Кабмин повысил социальные стипендии для студентов вузов на 18%

Кабмин повысил социальные стипендии студентам высших учебных заведений на 18%.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"15 ноября на своем заседании Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в пункт 7 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений", которой повышен с 1 ноября 2017 размер социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений на 18%", - сказано в сообщении.

Сообщается, что разработанным Министерством социальной политики нормативным актом предусмотрено повышение размера социальной стипендии для студентов высших учебных заведений I-II уровня акредитации - с 750 грн до 890 грн, III-IV уровня акредитации- с 1000 грн до 1180 грн.

Для студентов высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов высшего учебного заведения, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей - с 2000 грн до 2360 грн.