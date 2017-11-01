В Донецкой области на мине подорвался автомобиль с полицейскими

В районе Гнутово на мине подорвался автомобиль с полицейскими.

Об этом на на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Только что поступила трагическая информация. В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанкового мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, который ехал по автодороге Талаковка-Гнутово. Майор полиции, 1981 г.р., погиб от полученных ранений. Еще двое полицейских получили ранения и находятся в больнице», - написал он.