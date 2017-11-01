В Попасном автоматной очередью тяжело ранили пенсионерку-беженку из Луганска

В селе Попасное Донецкой области неизвестные вооруженные люди открыли огонь из автомата по 64-летней женщине. Об этом сообщил главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 13 ноября в 06:00.

«Любовь Ивановне повезло, ей 64 года. Ранена в Попасной Донецкой области 13 ноября в 6 утра. Стук в дверь, и без предупреждения автоматная очередь в пенсионерку. Огнестрельное пулевое ранение нижней части живота с переломом лонной и седалищной кости, вертлужной впадины, головки бедренной кости, органов малого таза. Состояние тяжелое. Пришла в сознание. Планируются последующие операции. Врачи Мечникова в реанимации спасают пенсионерку, давая вторую жизнь. Дома у нее осталась дочка и внучка, которые, к счастью, не пострадали», - написал он.