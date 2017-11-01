В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября 2017 года, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое получили ранение.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В результате обстрела наших позиций возле Широкино и Старогнатовки двое защитников Украины получили ранения. Их оперативно эвакуировали в медицинские учреждения", - сообщил Лысенко