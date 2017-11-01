На Луганщине несовершеннолетний жестоко убил мужчину

В Луганской области за убийство 52-летнего мужчины арестован 17-летний парень. Погибший скончался от телесных повреждений и более 10 ножевых ранений.

Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Досудебным расследованием установлено, что вечером 11 сентября 2017 года в одном из частных домов в Станично-Луганском районе во время общего распития спиртных напитков местными жителями 17-летний юнец безосновательно начал наносить телесные повреждения 52-летнему мужчине, после чего нанес свыше 10 ударов ножом в область жизненно-важных органов потерпевшего. От полученных телесных повреждений последний умер на месте. Во время досудебного расследования несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде держания под стражей», – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что задержанному грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.