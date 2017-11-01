Цыбулько покидает пост советника министра МинВот

Олеся Цыбулько покидает пост советника министра в Министерстве по вопросам временно оккупированных территория и внутренне перемещенных лиц.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"Я ухожу так же, как и десятки людей до меня. Я ухожу в поисках новых решений и конструктивных идей", — написала Цыбулько.

Она добавила, что уходит, потому что хочет работать открыто и порядочно.

"Я верю, что Донбасс – это Украина. Я верю, что честный труд – это путь к победе. Я и в дальнейшем буду работать честно и самоотверженно. Самые крупные победы впереди, потому что порядочные люди рядом. Я верю, что Донбасс и Крым вернутся под контроль Украины. Благодарю Вас".