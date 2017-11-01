На оккупированном Донбассе зафиксирована российская станция помех "Житель".

Об этом сообщается в расследовании InformNapalm.

"Российская станция помех Р-330Ж "Житель", принятая на вооружение ВС РФ в 2008 году, а также другая российская техника зафиксированы на окраине поселка Земляное (Луганская область Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, неподконтрольный Украине поселок Земляное находится в 7 км от линии разграничения, проходящей в указанном районе по реке Северский Донец. "Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm по аэрофотоснимкам, эксклюзивно предоставленным волонтерской аэроразведкой команды "Армия SOS" идентифицировали современную российскую станцию, а также наличие командно-штабной машины ВС РФ на базе автомобиля КАМАЗ.

Аэрофотоснимки сделаны в первой половине ноября 2017 года, они подтверждают, что Россия продолжает контролировать оккупированный регион", - говорится в сообщении.