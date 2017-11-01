За сутки двое бойцов АТО получили ранения

За сутки двое бойцов АТО получили раненияСегодня, 12:59
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 13 ноября 2017 года, в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, но во время обстрелов наших опорных пунктов возле Марьинки и Новотроицкого двое защитников Украины получили ранения", - сообщил Лысенко.