Местные бюджеты Луганщины получили почти 2,2 млрд грн налогов и сборов

В январе-октябре 2017 года в местные бюджеты городов и районов Луганской области плательщики перечислили 2 млрд 172 млн грн налогов и сборов. Это на 68,6 млн грн больше, чем за десять месяцев 2016-го года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Самым весомым является налог на доходы физических лиц, которого за 10 месяцев поступило 1 млрд 533 млн грн.

Следует отметить, что успешное наполнение местной казны свидетельствует об эффективности функционирования механизма децентрализации власти, дает органам местного самоуправления возможность развития и благоустройства наших городов и поселков, повышения уровня социальных гарантий граждан.

Главное управление ГФС в Луганской области благодарит субъектов хозяйствования за сотрудничество и добросовестную уплату налогов в бюджет.