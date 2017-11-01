В Луганской области правоохранители обнаружили боеприпас и наркотические вещества

В Луганской области правоохранители обнаружили и изъяли гранату РГД-5 и 200 граммов марихуаны у 39-летнего жителя г. Лисичанск.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области.

Боеприпас и наркотические вещества направили на экспертизу. Сейчас устанавливают, зачем мужчина хранил их у себя дома. Сведения о правонарушениях внесли в единый реестр досудебных расследований. Мужчине грозит наказание за незаконное обращение с оружием, а также после экспертизы марихуаны - за незаконное производство, изготовление, приобретение или хранение наркотических средств.