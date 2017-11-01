Диаспора призвала Канаду возглавить миротворческую миссию в Украине

Чтобы вернуть в Украину мир, Канаде стоит предложить возглавить миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Об этом говорится в статье президента Конгресса украинцев Канады Павла Грода для канадского издания «The Hill Times».

«Канаде следует воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине. Канаде следует быстро определить потребности, масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии на востоке Украины», - пишет Грод.

По его убеждению, существенное присутствие канадских военнослужащих в Украине позволяет Канаде «начать делать это немедленно».

При этом он признал, что Россия попытается заблокировать в Совбезе резолюцию по миротворцам в Украине, поэтому в отношении Кремля международному сообществу следует принять дополнительные меры, сообщает Укринформ.

«Канада и её Западные союзники должны укрепить Украину, усилив её военную поддержку и давление на Россию, расширив санкции до того времени, пока Кремль не согласится на украинское предложение в отношении миротворцев», - говорится в статье.

Грод также отметил необходимость предоставить Украине современное летальное вооружение, чтобы «повысить цену любой возможной рейдерской операции РФ».

«Вместе с последующим санкционным давлением на российскую экономику, это позволит заставить Россию согласиться на мирный план. Если цена войны будет для России выше цену миру – в Украине будет мир», - подытожил президент КУКа.