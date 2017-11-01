Германия выделяет дополнительно 1,5 млн. евро для Красного Креста в Украине

Федеральное правительство Германии продолжает увеличивать объемы финансирования деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине. Берлин выделит на гуманитарные мероприятия организации дополнительно 1,5 миллиона евро, - сообщает DW со ссылкой на информацию Посольства Германии в Украине, обнародованную 13 ноября.

Как отмечается в сообщении, общий вклад Германии в деятельность МККК в Украине в период с 2016 по 2018 годы вырастет до 16 млн. евро. Финансирование пойдет, в частности, на медицинскую помощь, лечение травм, поддержку медицинских учреждений, профилактические мероприятия, обеспечение населения продуктами питания и средствами гигиены, водоснабжения, обучение медицинского и среднего медицинского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединения семей, заботу о пленных, разъяснительную работу по опасности мин и остатков боеприпасов и тому подобное.

Все эти меры объединены в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 годах" ("ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017"). В центре внимания проекта - Восточная Украина, в частности, вынужденные переселенцы, семьи и общины, которые дали им убежище, а также пострадавшие от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, - говорится в сообщении.