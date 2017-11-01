За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в результате чего два украинских военнослужащих были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. Военные Вооруженных сил Украины 23 раза открывали ответный огонь.

"В темное время суток на Луганском направлении враг резко увеличил количество обстрелов", - говорится в сообщении.

В частности, боевики 4 раза обстреляли защитников Новотошковского, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Из такого же вооружения велся огонь по нашим укреплениям в районе Травневого.

Также боевики нарушали перемирие возле Троицкого, Крымского, Зайцево и Луганского. На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз были обстреляны позиции АТО в пригороде Авдеевки. Пророссийские наемники также вели огонь из 82-мм миномета и стрелкового оружия по защитникам Марьинки и выпустили 5 мин калибра 120 мм по защитникам Павлополя вблизи Мариуполя.