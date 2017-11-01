Боевики сегодня 14 раз нарушили перемирие

Обстановка в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе остается сложной, в течение дня ранены 2 украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Несмотря на уменьшение количества обстрелов, российско-террористические войска на различных участках фронта пытаются втянуть силы АТО в боевые противостояния. В общем, с полуночи, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении боевики из 120-мм миномета и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции вблизи Луганского, а из минометов калибра 82 мм - неподалеку от Лопаскиного и Троицкого.

Также боевики осуществляли провокации против сил АТО в районе Крымского и Зайцево. Кроме того, сообщается, что на Донецком направлении боевики из пехотного вооружения обстреливать силы АТО вблизи Авдеевки, Песков, Марьинки и Старогнатовки, а вблизи Новотроицкого позиции ВСУ обстреливал снайпер. "В районе Мариуполя враг выпустил около двух десятков мин калибра 120 и 82 мм по защитникам Водяного. При необходимости военнослужащие сил АТО давали врагу жесткий ответ из стрелкового вооружения и гранатометов", - говорится в сообщении.