За неделю на Донбассе погибли 9 боевиков

За минувшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли не менее 9 боевиков.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"За прошедшую неделю потери противника составили 35 человек, из которых 9 - безвозвратных. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Авдеевском направлениях, где так называемый 1 АК потерял, соответственно, 10 и 9 "гибридных воинов", - сообщил Лысенко.