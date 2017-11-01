Плотницкий анонсировал отставку «министра МВД ЛНР»

«Министр МВД ЛНР» Игорь Корнет должен либо самостоятельно подать в отставку, либо он будет уволен. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «главарь республики» Игорь Плотницкий.

«Я не могу ничего плохого сказать о Корнете 2014 года. Мы вместе принимали участие в боевых действиях и он же стоял, по моему поручению, у истоков создания министерства внутренних дел ЛНР. Но у власти, конечно, есть очень серьезный побочный недостаток – это различные соблазны. Не каждый человек, наверное, может через это пройти. Если, бывает, человек устал, чувствует, что он уже не может, значит, он должен или добровольно уйти, или справедливость и торжество закона восторжествуют», – сказал он.

По его словам, Корнет не останется на своей «должности». «Я думаю, что в этом деле точка будет поставлена. Просто существуют определенные механизмы. Я думаю, мы еще раз встретимся, или не раз, если понадобится, переговорим, но уже сам факт тех случаев, о которых я услышал, того количества жалоб, говорит о том, что, наверное, человек устал, надо менять», – заявил Плотницкий.