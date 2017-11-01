На Луганщине заочно будут судить «чиновника» «МВД ЛНР»

На Луганщине будут заочно судить «чиновника» «МВД ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого "начальника управления исполнения наказаний МВД ЛНР", по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)», – сообщили в прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины дал согласие на назначение себя «главой управления исполнения наказаний МВД ЛНР» и «исполняет обязанности должностного лица незаконно созданного правоохранительного органа "ЛНР", который является составной частью единой системы правоохранительных органов террористической организации».

«Указанное структурное подразделение силового блока террористической организации "ЛНР" незаконно удерживает привлеченных к уголовной ответственности лиц, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, незаконно принуждает граждан Украины к выполнению незаконно изданных документов, решений, приговоров, вынесенных "ЛНР"», – добавили в прокуратуре.

В сообщении также отмечается, что поскольку «чиновник» скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области, он объявлен в розыск. На основании постановления следственного судьи в уголовном производстве осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.