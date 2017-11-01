На блокпостах Луганщины задержали 6 граждан якобы связанных с «ЛНР»

16 преступлений задокументировано за выходные дни на блокпостах Луганщины, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, сотрудниками полиции выявлено шесть человек, которые учтены, как участники "ЛНР", задержано транспортное средство, который находилось в розыске и задокументированы другие правонарушения.

Так, при проведении проверок граждан и транспортных средств полицейские обнаружили пять фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, задокументировали факт подделки документов.

Также полицейские задержали гражданина, который без документов, удостоверяющих его личность, пытался пересечь блокпост