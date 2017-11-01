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Минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:21 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 12 ноября 2017 года, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Однако силы агрессора почти вдвое увеличили количество обстрелов украинских позиций на двух направлениях, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями оружие", - сообщил Лысенко


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