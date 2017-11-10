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В пгт Белокуракино под колесами автомобиля погиб пешеход

Сегодня, 12:31 citynews.net.ua | Напечатать

По информации отдела Управление превентивной деятельности ГУНП в Луганской области, в минувшую субботу, в поселке Белокуракино Луганской области, местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-210930» в темное время суток, не учел дорожную обстановку, допустил наезд на 35-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

Пострадавший получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас продолжается досудебное следствие и выясняются все обстоятельства ДТП.


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