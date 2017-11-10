В зоне АТО на пунктах пропуска в очереди стоит 440 машин

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО находятся 440 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Сегодня утром в КПВВ на въезд и на выезд зафиксировано такое количество автомобилей: «Майорское» - 50/80; «Марьинка» - 40/90; «Новотроицкое» - 30/40; «Гнутово» - 50/60», - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 31,4 тысячи человек и почти 4,5 тысячи транспортных средств