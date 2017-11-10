Плотницкий еще не знает, будет ли он «баллотироваться» летом на главаря «ЛНР» или нет

Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий еще не определился с намерениями в дальнейшем возглавлять незаконную группировку, под контролем которой находится часть Луганской области. Об этом он сказал в эфире сепаратистского телеканала «Луганск 24».

Одним из вопросов в эфире стала возможность повторного выдвижения Плотницкого на пост главы группировки.

«А вы ничего не перепутали? У нас выборы вообще-то через год. Нам еще пахать и пахать до того момента, когда можно будет говорить, буду ли летом баллотироваться или нет», – ответил он в ходе программы «Скажите правду» от 11 ноября.