Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в течение сегодняшнего дня, 13 ноября 2017 года.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине. По данным Укргидрометцентра, днем 13 ноября на Закарпатье и в Карпатах сильные дожди", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра ГСЧС, в Украине также, кроме восточной ее части, ожидаются местами порывы ветра 15-20 м / с.