За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 33 обстрела

В зоне проведения антитеррористической операции за сутки зафиксированы 33 обстрела, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. "Ситуация в районе проведения АТО остается сложной.

Российско-террористические войска продолжают нарушать перемирие на всей линии разграничения.

По сравнению с предыдущими сутками число вражеских вооруженных провокаций выросло почти вдвое и составило 33", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, свыше десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров.

Особенно активно они нарушают договоренности о прекращении огня с темное время суток. Так, с наступлением сумерек, боевики активизировались на Светлодарской дуге.

Из 120 и 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны позиции ВСУ в районе Луганского. Кроме того, на подступах к Донецку факты применения боевиками пехотного вооружения зафиксированы неподалеку от Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитниках Валуйска.

"Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал", - резюмировали в штабе.