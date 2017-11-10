За день в зоне АТО зафиксированы 23 обстрела

С полуночи и по состоянию на 18:00 воскресенья, 12 ноября 2017 года, незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Оперативная обстановка сохранила тенденцию к обострению. Российско-террористические войска и дальше не выполняют все обязательства в рамках последних договоренностей по соблюдению перемирия", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на Луганском направлении еще на заре враг из стрелкового оружия и гранатометов обстрелял позиции украинских защитников вблизи Крымского, а после обеда - выпустил 4 мины калибра 82 мм. На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы вблизи Авдеевки, Песков, Новоселовки Второй и Марьинки.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий сегодня не пострадал", - констатировали в штабе АТО.