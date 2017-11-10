Шесть месяцев без газоснабжения. Прифронтовые села Луганщины привыкают к первобытным условиям

«Переселились в летнюю кухню». «Восстанавливаем печь». «Спасибо за свет». Так жители прифронтовых населенных пунктов Луганской области пытаются разрешить проблему с отсутствием газоснабжения. Прошло полгода, после обстрела магистрального газопровода ГРС Крымское, который поставлял голубое топливо жителям Крымского, Светличного, Нижнего и Тошковки. С боевиками ни тогда, ни сейчас о проведении ремонтных работ, договориться не удалось. Как и построить новую ветку газопровода, которая бы шла с подконтрольной Украине территории, до холодов также не вышло.

«Не выдержал кабель»

7 ноября у жителей дома №30 в кв. Цуприка в поселке Тошковка-1 (Чихирова) произошел пожар. Старый электрокабель не выдержал нагрузки и оставил пятиэтажку без единственного источника, как света, так и тепла.

«Полностью замкнул рубильник и произошел большой пожар прямо в подъезде. Почти весь дом остался без света. Только в одном подъезде свет остался. Но там было напряжение 340, и у некоторых было 399! У людей вышли из строя и холодильники, и телевизоры, в общем, все, что было включено в сеть. Слава Богу, 8 ноября, уже вечером нам помогли и район и область. Часов, наверное, в 9 вечера привезли кабель и все сделали. Приезжала замголовы, сказала у нее много дел и уехала. Поэтому мы сами и район, и область обзванивали, чтобы нам свет вернули. А так больше суток были без света в такой холодине. Представьте, ни газа, ни света, одна вода в кране ледяная и все! Люди не виноваты, потому что замкнул кабель. Это все вина ЖЭКа, и местных властей, потому что у них нет средств, чтобы это все поменять», - рассказала жительница поселка Алевтина.

После возобновления электроснабжения в поселок приехали представители благотворительного фонда, которые выдали конвектора, по одному на газовую точку. Однако решить проблему глобально с помощью конвекторов не удается.

«В холодине сидим. Холодно. Счетчик мотает ужасно. А что сделать, если газа нет? Стены из-за влажности отсырели. Спать ложусь в теплом костюме, кофте и платке на голову. Так это я еще так «нарядиться» могу, а кто лежачие, а у кого дети малые, им как быть? В таких условиях живем, врагу не пожелаешь», - рассказала жительница поселка Мария.

«Дров на зиму не хватит»

Пока одни ждут конвекторов, другие рады и дровам. В пос. Крымском, которое находится у самой линии разграничения, проблему пытаются решить с помощью международных благотворительных организаций. Представили NRS и Международного Комитета Красного Креста, несмотря на погоду и обострение ситуации на фронте, продолжают в соответствии с достигнутыми договоренностями, бесплатно возить в поселок дрова.

Кроме того, чтобы на занятиях не мерзли дети, для местного учебно-воспитательного комплекса заказали модульную котельную.

«Приехали спасибо, дали шесть кубов дров. Но на зиму ж нам не хватит. Как-то будем, я, правда, пока не знаю как, жить. Обещали ж до конца года нам газ вернуть», - сообщил местный житель Анатолий.

«Копают траншеи»

Процесс строительства новой ветки газопровода из Мирной Долины оказался более длительным, чем представляли себе чиновники. В августе текущего года начали готовить проектно-сметную документацию и даже выделили соответствующее финансирование. Рассчитывали успеть до холодов.

«Я знаю, что деньги выделены. Проплатили трубу на Рубежанском заводе. Есть четыре точки, с которых экскаваторы в разные направления копают траншеи. И в этом году мы должны подключить людям газ. Причем по проекту газ даже к Новотошковке подведут. Но когда, сказать точно не могу. По срокам у нас и документация делалась и днем и ночью. Все делается максимально быстро», - сообщил глава Попаснянского района Сергей Шакун.

Однако у местных жителей информация менее оптимистичная, хотя подтверждают -траншеи под газовые трубы действительно копают.

«Я не знаю, на сколько это правда или нет. Но говорят, что трубы заказали и они уже даже готовы. Но якобы денег на то, чтобы забрать трубы с завода - нет. Мы, конечно, надеемся, что вот-вот и скоро сделают, но там как будет, Бог его знает. А так, работы идут. Копают, песок сыпали там, где будет эта «подушка», чтобы трубы класть. Говорят, километра три уже прокопали. Но мы ждем, нам газ нужен. Зимой как будет -28 градусов, мы со своим светом тут миллиарды накрутим», - рассказала жительница п. Тошковка Кристина.