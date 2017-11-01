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Правительство утвердило стратегию интеграции переселенцев до 2020 года

Вчера, 18:01 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров одобрил стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседание на заседании 10 ноября.

Решение принято без обсуждения, пишут Новости Донбасса.

Стратегия готовилась для замены Комплексной государственной целевой программы на период до 2017 года.

Целью стратегии называют поддержку, социальную адаптацию и реинтеграцию переселенцев с неподконтрольной территории Украины.

Председатель правления ОО «Активная гражданская позиция» Наталья Омельченко рассказала, что при разработке Стратегии интеграции ВПЛ не учили приоритеты, на которые указывали общественные организации, занимающиеся переселенцами.

Эксперт также отмечает, что согласно опросам их организации, более 70 переселенцев не собираются возвращаться на прежнее место жительства, социального или временного жилья для них так и не появилось. О его создании не идет речи в новой Стратегии.

«Основной ее раздел посвящен жилью. Однако там говорится прежде всего о том, как сделать так, чтобы переселенцам не отказывали в аренде жилья из-за предубеждения. Конечно, эта проблема до сих пор существует. Однако аренда жилья не является приоритетной проблемой для ВПЛ», – говорит Наталья Омельченко.

Она говорит, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отказало организациям переселенцев в возможности участвовать в мероприятиях, касающихся реализации Стратегии.


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