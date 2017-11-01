ООН предупреждает об угрозе химической катастрофы на Донбассе

Украина столкнулась с новыми угрозами химической катастрофы и загрязнения воды в результате эскалации конфликта вблизи объектов водоснабжения на Донбассе.

Об этом заявили специальные докладчики ООН Баскут Тунчак и Лео Хеллер.

"Мы встревожены недавними сообщениями об обстрелах возле водных объектов, которые содержат газообразный хлор и другие чрезвычайно опасные химические вещества", - заявил Тунчак.

По мнению докладчиков, повреждение установок, которые содержат хлорный газ, а также разрушение водоочистных сооружений могут иметь разрушительные последствия для населения и окружающей среды Донбасса. Они обратили внимание на обстрел Донецкой фильтровальной станции 3 ноября 2017 года, который привел к повреждению резервного хлоропровода. В ООН утверждают, что если бы повредили основной хлоропровод, это могло бы спровоцировать гибель людей в радиусе 200 м, включая персонал объекта, а также нарушить водоснабжения около 350 тыс. жителей Донбасса. Кроме того, 5 ноября снаряды поразили уже Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию.

"Выпуск токсичных газов и разрушение объектов водоснабжения оказало бы разрушительные последствия для Донецка, Макеевки и Авдеевки", - сообщили эксперты.

Ко всему прочему, в Новгородском на фенольном заводе до сих пор не восстановлен шламонакопитель. Плотина вокруг коллектора разрушается, рискуя выбросить жидкие токсичные отходы в реки Кривой Торец и Северский Донец.