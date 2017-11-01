В оккупированном Алчевске ребенок выбросился из окна на 8-м этаже

В оккупированном боевиками «ЛНР» Алчевске 12-летняя девочка совершила попытку суицида.

«Выпрыгнула с балкона своей квартиры, расположенной на 8-м этаже дома. Ранее высказывала намерения покончить жизнь самоубийством», - сообщают в группе «Свердловск – ты должен это знать».

Сейчас девочка находится в критическом состоянии. За ее жизнь борются реаниматологи.

При этом т.н. силовые структуры «ЛНР» сообщают, что пострадавшая была участником -группы "Синий кит".

Также отмечено, что ребенок находится в реанимации в критическом состоянии.