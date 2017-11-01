Минюст: военных на территории Луганского аэропорта из РФ накрывали ракетами Точка-У

Незадолго до августовского вторжения 2014 года в Украину батальонно-тактических группы армии России военные государства-агрессора обстреливали позиции ВСУ в Луганском аэропорту ракетами Точка-У с российской территории, а ВВС РФ расстреливали с вертолетов погранпосты ГПСУ.

Об этом рассказал замглавы Минюста Иван Лищина, пишет газета Факты.

"Что касается обстрелов нашей территории еще до захода регулярной российской армии в конце августа (2014 года, - ред.), мы установили практически все факты. Оказывается, российские вертолеты не просто так тогда летали вдоль украинско-российской границы: как минимум один раз они расстреляли неуправляемыми авиационными ракетами наши погранпосты. У нас есть подтверждение", - сообщил он.

Также чиновник рассказал, что удерживавших позиции на территории Луганского аэропорта военнослужащих из России накрывали ракетами оперативно-тактических комплексов Точка-У.

"Помните, летом 2014 года появились слухи, что Луганский аэропорт обстреляли тактическим ядерным оружием? Этого, конечно, не было. Но наша погранслужба зафиксировала обстрелы тактическими ракетами "Точка" со стороны России... Запуски с той территории. Разнесли весь аэропорт", - сказал он.

Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека также сообщил, что Минюст собрал свидетельские показания пограничников в Луганской области, которых первыми обстреляли с территории России.

По словам Лищины, Минюст "буквально недавно" подал в суд новые материалы о войне в Донбассе в период с апреля и до сентября 2014 года, то есть до первых минских договоренностей.

"Готовим материалы по еще двум делам: о том, что там происходило после сентября 2014-го и в 2015 году; и в 2016-м и до настоящего времени", - добавил он.